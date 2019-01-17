Рязанские школы получили имена Сатаны и Паши Техника

https://news.ru/storage/news/9cdc4a4cb36f81750f20f27911e22a71/4f2144ce-6a64-450b-933c-f66e77f4a857_850.jpg vk.com/kunteynir_alive

Паша Техник

Несколько школ Рязани пострадали от популярного интернет-флешмоба, суть которого заключается в переименовании заведений на картах Google. Местные тролли, в частности, «увековечили» в названии гимназии рэпера Пашу Техника.

Кроме того, на картах появились «Школа № 24 имени Великой Сатаны», «Гимназия № 2 имени Иисуса» и «Ночной гей-клуб». Также одну из школ назвали в честь некоего Антона Милоса. Этим рязанцы продолжили запущенный в Москве флешмоб, когда несколько заведений назвали в честь бразильского стриптизёра-мема Рикардо Милоса.

Как писал News.ru, ранее сервис Google Maps переименовал несколько московских детских садов в крематории, что вызвало волну возмущений среди горожан. Один из них заявил о желании подать в суд на Google с требованием выплатить 10 млн рублей.