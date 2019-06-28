В ночь с 29 на 30 июня состоится 12-я Московская международная «Велоночь». В связи с этим в центре столицы перекроют ряд улиц.
В центре будет много перекрытий, — сообщает Московский транспорт в Twitter.
Так, будут перекрыты часть Садового кольца, Смоленская и Краснопресненская набережные, часть Тверской, Большой садовой, Садовой-Триумфальной улиц. Дороги на пути велосипедного маршрута будут перекрываться не более, чем на полчаса, а некоторые участки — не более, чем на 15 минут, пишет «Москва 24».
В ночь с 29 на 30 июня состоится ХII Московская Международная Велоночь
Как писал News.ru, тысячи участников традиционного регионального велопробега «Тур де Кранц», состоявшегося в Калининграде в 33-й раз, проехали по маршруту Калининград — Зеленоградск— Калининград, но на обратном пути в окрестностях посёлка Холмогоровка неизвестные рассыпали на дороге мелкие гвозди. В результате около сотни участников были вынуждены сойти с дистанции из-за пробитых колёс. Другим участникам пришлось сотни метров нести свои велосипеды.