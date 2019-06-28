https://static.news.ru/photo/0471ca6a-9a43-11e9-9d6b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

В ночь с 29 на 30 июня состоится 12-я Московская международная «Велоночь». В связи с этим в центре столицы перекроют ряд улиц.

В центре будет много перекрытий, — сообщает Московский транспорт в Twitter.

Так, будут перекрыты часть Садового кольца, Смоленская и Краснопресненская набережные, часть Тверской, Большой садовой, Садовой-Триумфальной улиц. Дороги на пути велосипедного маршрута будут перекрываться не более, чем на полчаса, а некоторые участки — не более, чем на 15 минут, пишет « Москва 24 ».

В ночь с 29 на 30 июня состоится ХII Московская Международная Велоночь



В центре будет много перекрытий pic.twitter.com/TQvASCQkdn — Московский транспорт (@DtRoad) 28 июня 2019 г.

Как писал News.ru, тысячи участников традиционного регионального велопробега «Тур де Кранц», состоявшегося в Калининграде в 33-й раз, проехали по маршруту Калининград — Зеленоградск— Калининград, но на обратном пути в окрестностях посёлка Холмогоровка неизвестные рассыпали на дороге мелкие гвозди. В результате около сотни участников были вынуждены сойти с дистанции из-за пробитых колёс. Другим участникам пришлось сотни метров нести свои велосипеды.