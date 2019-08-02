https://static.news.ru/photo/918d247c-b531-11e9-b7a9-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Ali Magomedov/Russian Look/Global Look Press

Русфонд получил оставшуюся часть средств в рамках исковых требований о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске, сообщила представитель организации.

2 августа текущего года на счёт учреждения поступили 13,6 млн рублей. Крупную сумму не израсходовали по назначению, пишет ТАСС . Первую часть обязательств перечислили в мае 2019-го — 7,98 млн рублей.

40-летняя Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания.

Как ранее сообщал News.ru, в Сети впервые за много летпоявилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев не желает показывать всем сына, поэтому фото Платона появляются крайне редко. Сам телеведущий объяснил своё нежелание демонстрировать мальчика на публике излишним вниманием к нему со стороны прессы.