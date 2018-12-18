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Москва опровергла идею взять под контроль Интернет

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Проект закона о защите Рунета призван обеспечить интернет-пользователей стабильной работой в Сети в кризисных ситуациях, которые могут появиться по политическим или техническим причинам, заявил вице-премьер России Максим Акимов.

В случае окончательного принятия документа он не будет означать установление контроля за действиями владельцев компьютеров или мобильных устройств, пишет ТАСС.

«Поэтому мы эту работу точно будем вести. И она направлена не на то, чтобы кого-то от чего-то отключить, контролировать трафик или кого-то от каких-то возможностей отрезать. Она направлена на то, чтобы российский сегмент сделать максимально безопасным и наименее уязвимым», — рассказал политик.

Предложение обеспечить автономную работу российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины внесли в Госдуму в середине декабря 2018 года. Законопроект предложили назвать именем Павла Дурова — создателя социальной сети «ВКонтакте».

Ранее News.ru сообщал о сроках принятия нового документа. Кремль может взять под защиту Рунет примерно через шесть месяцев. К этому времени будет всё готово для реализации проекта. Инфраструктуру, которая будет оперативно выявлять сбои в работе и менять маршрутизацию Интернета, выстроят в течение года.


#интернет #Акимов #рунет
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