https://static.news.ru/photo/915af5ae-aed5-11e9-9440-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Программа добровольного высвобождения сотрудников стартовала на Ульяновском автомобильном заводе 25 июля.

По данным URA.RU , предприятие могут покинуть 25–35% работников. Как сообщил глава департамента информации и общественных связей УАЗа Константин Сазонов, программа затронет сотрудников, задействованных в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях.

Компания предлагает участникам программы воспользоваться единовременной выплатой компенсации в размере трех среднемесячных зарплат при добровольном увольнении по соглашению сторон, — рассказал он.

Сазонов отметил, что это необходимо для «повышения производительности труда до уровня ключевых игроков мирового рынка». Суммы компенсаций должно хватить уволившимся сотрудникам на период поиска новой работы. Закроется программа 31 августа.

Ранее News.ru писал о том, что заявки на участие в новой системе поддержки экспорта и спроса подали УАЗ и «Мазда-Соллерс». Речь идёт о корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК).