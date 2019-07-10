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Один из пилотов пассажирского самолёта, следовавшего из Черногории в Москву, пережил сердечный приступ во время полёта. Борт экстренно сел в Калуге.

Ранее было известно, что причина посадки не в аэропорту назначения (им должен был быть Домодедово) вызвана обмороком члена экипажа. О точном диагнозе сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в...