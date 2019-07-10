Прокуратура завершила проверку нижегородской турбазы, руководство которой отказалось принимать детей, больных ВИЧ. Материалы переданы в Роспотребнадзор для принятия мер административного наказания.
В ходе проверки выявлен ряд нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей, — цитирует «Политика сегодня» постановление нижегородской прокуратуры.
Выявленные нарушения касались непредоставления потребителю информации об исполнителе, отсутствовали договоры в письменной форме, также в документах об оказании услуг содержались ущемляющие права условия.
Как писал News.ru, руководство спортивной деревни Новинки в Нижегородской области не отказывало в заселении ВИЧ-положительных детей. Об этом сообщила администратор турбазы. Она пояснила, что только попросила директора благотворительного фонда ещё раз приехать и объяснить, как работать с такими детьми. По её мнению, дети с ВИЧ более подвержены болезням и если здоровые отдыхающие «на них чихнут, могут быть какие-то последствия».