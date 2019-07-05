После представления прокуратуры начальство аэропорта Шереметьево приняло меры по устранению нарушений, которые привели к проблемам с выдачей багажа. Несколько топ-менеджеров организации были уволены, так как не справились со своими обязанностями.
К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей службы обработки багажа, службы перронного обслуживания, дирекции по обработке багажа. Кроме того, свои должности больше не занимают заместитель гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров и сам генеральный директор компании «Шереметьево Хэндлинг», сообщается на
В настоящий момент к работе с багажом привлечено больше 200 сотрудников воздушной гавани и ещё 300 человек, представляющих партнёрские организации.
Критические задержки в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины и во второй половине месяца отчиталось о стабилизации ситуации. Однако в конце июня вновь
Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура после проверки возбудила почти два десятка административных дел.