https://static.news.ru/photo/cb644bb0-9f17-11e9-aa48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

После представления прокуратуры начальство аэропорта Шереметьево приняло меры по устранению нарушений, которые привели к проблемам с выдачей багажа. Несколько топ-менеджеров организации были уволены, так как не справились со своими обязанностями.

К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей службы обработки багажа, службы перронного обслуживания, дирекции по обработке багажа. Кроме того, свои должности больше не занимают заместитель гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров и сам генеральный директор компании «Шереметьево Хэндлинг», сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В настоящий момент к работе с багажом привлечено больше 200 сотрудников воздушной гавани и ещё 300 человек, представляющих партнёрские организации.

Критические задержки в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины и во второй половине месяца отчиталось о стабилизации ситуации. Однако в конце июня вновь были зафиксированы сбои .

Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура после проверки возбудила почти два десятка административных дел.