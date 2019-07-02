https://static.news.ru/photo/e39fcb8a-9cd0-11e9-b9eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alan Wilson/Global Look Press

Руководство авиационного комплекса имени Ильюшина объяснило проходящие в настоящее время сокращения сотрудников «настройкой команды», сообщает РБК .

Представитель предприятия уточнил, что из компании уходят менеджеры и администраторы, а инженерные и главные конструкторы, занятые в ключевых проектах, продолжают работать.

Идёт настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты, — заявили в авиационном комплексе.

Во вторник, 2 июля, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что с предприятия уволились более 80 человек, в том числе заместители гендиректора, а также руководители, курировавшие проекты самолётов Ил-96, Ил-112 и Ил-276.

Авиационный комплекс имени Ильюшина входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации. В апреле генеральным директором предприятия вместо сына главы Роскосмоса Алексея Рогозина стал экс-руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Юрий Грудинин.

Ранее News.ru писал, что в ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности. Реформа коснётся в первую очередь оперативно-разыскных частей.