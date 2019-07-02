Руководство авиационного комплекса имени Ильюшина объяснило проходящие в настоящее время сокращения сотрудников «настройкой команды», сообщает
Представитель предприятия уточнил, что из компании уходят менеджеры и администраторы, а инженерные и главные конструкторы, занятые в ключевых проектах, продолжают работать.
Идёт настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты, — заявили в авиационном комплексе.
Во вторник, 2 июля,
Авиационный комплекс имени Ильюшина входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации. В апреле генеральным директором предприятия вместо сына главы Роскосмоса Алексея Рогозина стал экс-руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Юрий Грудинин.
Ранее News.ru писал, что в ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности. Реформа коснётся в первую очередь оперативно-разыскных частей.