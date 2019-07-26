https://static.news.ru/photo/b65fe056-af9a-11e9-a744-fa163e074e61_1024.jpg Фото: chgktv/facebook.com

Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» приняла решение переименовать команду «Новое величие». Игроки теперь должны взять в название или имя своего капитана Ильи Думанского, или выбрать что-то другое.

Именовать в рейтинге МАК команду с названием «Новое величие» по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда, — это решение президента ассоциации Андрея Козлова опубликовано на официальном сайте.

Причины переименования команды не уточняются, но её название отсылает к известной организации «Новое величие», членов которой обвиняют в экстремизме.

Как писал News.ru, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что отправился на пенсию. Комментировать своё отстранение от игр в интеллектуальном клубе после скандала с телешоу «Кто хочет стать миллионером?» он отказался. Друзь сказал, что сейчас учит молодых, как правильно делать то, чем уже не занимается. Кроме того, за последний год он выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу.