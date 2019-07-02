Ситуация с лимузином, на котором певица Алла Пугачёва проехала по перрону Рижского вокзала, была разобрана с сотрудниками транспортного хаба. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Представители компании подчеркнули, что «разъяснительную работу» провели как с руководством, так и с рядовыми работниками вокзала, передаёт
Скандал с участием главной персоны российского шоу-бизнеса разгорелся после того, как в соцсетях появилось видео, на котором Примадонна подъехала к поезду на шикарной иномарке. Эти кадры вызвали бурю негодования пользователей. Они напомнили, что подобное запрещено и «звёздный статус» не должен давать право нарушать общепринятые правила. Тем временем в РЖД пообещали провести проверку по данному факту.
Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о скором увольнении начальника Рижского вокзала. Таким образом его накажут за инцидент с участием знаменитости, сообщал News.ru.