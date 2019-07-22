https://static.news.ru/photo/a46bda16-ac8f-11e9-996d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: russianhelicopters.aero/facebook.com

АО «Вертолёты России» — дочерняя управляющая компания одноимённого холдинга — объявила тендер на организацию обедов для руководства стоимостью 12 млн рублей. Контракт, рассчитанный до 30 апреля 2020 года, выиграла засекреченная компания.

Согласно техзаданию , стоимость одного комплексного обеда премиум-класса оценивается в 2100 рублей. Он должен состоять из салата, супа, горячего блюда с гарниром, холодных закусок, десерта и напитка.

Компания, название которой не раскрывается из-за санкций, предложила в меню салат с осьминогом, салат с крабом и руколой, гаспачо с крабом, сырный суп с креветками, язычки ягнят с гречкой, осетрину со шпинатом и диким рисом, котлету из дикого кабана с лисичками, а на десерт — «пьяную грушу».

Как писал News.ru, вертолётное такси может появиться в столичном регионе к 2025 году. Сервис планирует открыть компания «Вертолёты России». Перевозки будут разделены на три вида: между разными районами Москвы — вертолёт будет подаваться по запросу, из города в аэропорты, из города в область в Москве и Подмосковье. Стоимость проезда на таком транспорте будет составлять около трёх тысяч рублей за 15 минут.