АО «Вертолёты России» — дочерняя управляющая компания одноимённого холдинга — объявила тендер на организацию обедов для руководства стоимостью 12 млн рублей. Контракт, рассчитанный до 30 апреля 2020 года, выиграла засекреченная компания.
Согласно
Компания, название которой не раскрывается из-за санкций, предложила в меню салат с осьминогом, салат с крабом и руколой, гаспачо с крабом, сырный суп с креветками, язычки ягнят с гречкой, осетрину со шпинатом и диким рисом, котлету из дикого кабана с лисичками, а на десерт — «пьяную грушу».
Как писал News.ru, вертолётное такси может появиться в столичном регионе к 2025 году. Сервис планирует открыть компания «Вертолёты России». Перевозки будут разделены на три вида: между разными районами Москвы — вертолёт будет подаваться по запросу, из города в аэропорты, из города в область в Москве и Подмосковье. Стоимость проезда на таком транспорте будет составлять около трёх тысяч рублей за 15 минут.