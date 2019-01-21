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Рубрика публичных извинений появится на чеченском ТВ

Чеченец, принесший публичные извинения за недостойное поведение cкриншот с youtube.com/Чечня Сегодня

Чеченец, принесший публичные извинения за недостойное поведение

общество [ версия для печати ]

Специальная рубрика для извинений может появиться в чеченских СМИ. Речь идёт о телевидении и печатных изданиях, заявил министр по нацполитике Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

По его словам, именно так нужно бороться с теми, кто не отвечает за свои слова, и с хулиганами, сеющими панику в соцсетях.

При этом Умаров уточнил, что обычно в пределах республики нарушителей порядка удаётся отыскать. Для примера, он напомнил инцидент с молодым чеченцем, который бросил банку в пассажира автобуса. Юношу нашли и заставили извиниться, а затем привлекли к общественным работам в Грозном.

«Мы этих людей находим, потому что республика маленькая, у нас всего 1 400 000 человек. А уж молодёжи, которая может баловать с этим делом, ещё меньше», — отметил Умаров. 

Он подчеркнул, что в основном чеченские власти находят блогеров, которые пишут, что отравили воду в колодце, а кашу в детском саду, или вместо вакцин людям вводят яд.

«Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова», — заявил Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Министр добавил, что так как нет соответствующих статей, всё это заканчивается извинениями на ЧГТРК «Грозный», «над которым тоже уже идёт стёб».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обязал министров и глав местных администраций еженедельно отчитываться перед населением. Чиновники должны будут отвечать на актуальные вопросы людей в прямом телевизионном эфире. Кадыров потребовал «вести прямой диалог» с жителями, а также «разъяснять, какие проблемы решаются, как обстоят дела в той или иной отрасли или районе». Он отметил, что любой чиновник должен полностью владеть информацией о положении дел в своем ведомстве и направлении, которое он курирует, и корректировать работу так, чтобы повысить эффективность власти, писал News.ru.


#чечня #грозный
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