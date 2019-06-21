https://static.news.ru/photo/08eccf40-940d-11e9-b77f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.comXinhua/ZUMAPRESS.com

Проспект Руставели в центре столицы Грузии временно исключён из туристических маршрутов в связи с протестными акциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Всех организованных туристов предупредили, что не стоит самостоятельно ходить на проспект Руставели, и рекомендовали избегать места с большим скоплением людей, — сказала она РИА Новости .

При этом собеседница агентства отметила, что события в грузинской столице никак не отражаются на отдыхающих. На морских курортах обстановка спокойная.

Российский сенатор Владимир Джабраилов, в свою очередь, порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Грузию.

Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию, — цитирует его агентство.

Ранее News.ru писал о том, что в ходе протестных акций в центре Тбилиси пострадали более 300 человек. Волнения были организованы силами оппозиции, которая была против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).