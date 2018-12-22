РПЦ: законопроект о неуважении требует проработки

Инициативу сенатора о наказании людей, проявляющих неуважение к государству и обществу, необходимо серьёзно проработать. Термин «неуважение» можно трактовать совершенно разнообразно, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Такой закон будет работать правильно только в том случае, если все формулировки в нём максимально конкретизируют, объяснил он в эфире «России-24».
«Никто из нас не заинтересован в том, чтобы расшатывать основы нашего государственного устройства, никто из нас не заинтересован в том, чтобы общество было взбудоражено, чтобы у нас какие-нибудь "жёлтые жилеты" здесь устраивали акции и демонстрации», — отметил он.
Однако, по мнению представителя РПЦ, в России действует свобода слова и каждый человек может транслировать собственное мнение. Только делать это следует так, чтобы не подрывать стабильность общества и не создавать хаос.
Ранее News.ru сообщал, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас внёс два законопроекта. Один из них устанавливает административную и уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти. Наказанием нарушителям послужит штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.