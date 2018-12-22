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РПЦ: законопроект о неуважении требует проработки

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Инициативу сенатора о наказании людей, проявляющих неуважение к государству и обществу, необходимо серьёзно проработать. Термин «неуважение» можно трактовать совершенно разнообразно, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Такой закон будет работать правильно только в том случае, если все формулировки в нём максимально конкретизируют, объяснил он в эфире «России-24».

«Никто из нас не заинтересован в том, чтобы расшатывать основы нашего государственного устройства, никто из нас не заинтересован в том, чтобы общество было взбудоражено, чтобы у нас какие-нибудь "жёлтые жилеты" здесь устраивали акции и демонстрации», — отметил он.

Однако, по мнению представителя РПЦ, в России действует свобода слова и каждый человек может транслировать собственное мнение. Только делать это следует так, чтобы не подрывать стабильность общества и не создавать хаос.

Ранее News.ru сообщал, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас внёс два законопроекта. Один из них устанавливает административную и уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти. Наказанием нарушителям послужит штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.


#рпц #законопроекты
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