РПЦ: россияне не смоют свои грехи в крещенской проруби

https://news.ru/storage/news/33b4aaa15c87cdd6e74c1b52629d9a3b/6f8fef31-5c80-4204-b1f8-165a66a687b9_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Купание в проруби в день Крещения, вопреки распространенному мнению, не избавляет от накопленных за год грехов. Для того чтобы очистить свою душу, нужно совершить намного больше манипуляций, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Крещенская вода сама по себе не может смыть грехи, если человек не ходит на исповедь, если он не причащается, если он не участвует в церковной жизни», — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель РПЦ отметил, что святая вода не обладает магическим действием. Он также подчеркнул, что церковь никогда не приглашала людей окунаться в прорубь, поскольку этот обычай не имеет к ней никакого отношения.

Ранее муниципальный депутат района Митино Юрий Анашкин заметил в проруби, которая появилась на пруду в Рождествено, всплывшие фекалии. По информации депутатов, проблема заключается в том, что несколько домов из расположенного рядом посёлка Рождествено сбрасывают канализационные воды в пруд, писал News.ru.