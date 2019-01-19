USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C17:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

РПЦ: россияне не смоют свои грехи в крещенской проруби

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Купание в проруби в день Крещения, вопреки распространенному мнению, не избавляет от накопленных за год грехов. Для того чтобы очистить свою душу, нужно совершить намного больше манипуляций, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Крещенская вода сама по себе не может смыть грехи, если человек не ходит на исповедь, если он не причащается, если он не участвует в церковной жизни», — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель РПЦ отметил, что святая вода не обладает магическим действием. Он также подчеркнул, что церковь никогда не приглашала людей окунаться в прорубь, поскольку этот обычай не имеет к ней никакого отношения.

Ранее муниципальный депутат района Митино Юрий Анашкин заметил в проруби, которая появилась на пруду в Рождествено, всплывшие фекалии. По информации депутатов, проблема заключается в том, что несколько домов из расположенного рядом посёлка Рождествено сбрасывают канализационные воды в пруд, писал News.ru.


#рпц #купания
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
общество 14:44, 19 января 2019
Валуева уличили в купании в проруби «с подогревом»
общество 14:37, 19 января 2019
Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье
общество 12:54, 18 января 2019
Оснований для закрытия «фекальной» проруби не нашли
Лента новостей
происшествия 17:56
Движение электричек на участке МЖД восстановили
в мире 17:53
Высокая смертность грозит украинцам исчезновением
в мире 17:52
Люди погибли в уничтоженных автобусах в Боливии
в мире 17:51
Более десятка «жёлтых жилетов» задержаны в Париже
в мире 17:46
Женщинам Индии разрешат служить в военной полиции
Другие новости
общество 17:17
Бабушку-ветерана вышвырнули на улицу после пожара
общество 17:06
Петербуржцы стали охотнее смывать свои грехи
общество 16:56
Программа лояльности карты «Тройка» набирает популярность
общество 16:54
Джеффу Монсону подарили на день рождения клоуна
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top