https://static.news.ru/photo/f3f01982-aae9-11e9-941e-fa163e074e61_1024.jpg Митрополит Иларион Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Правительству России следовало бы проконсультироваться с медиками, прежде чем запрещать госзакупки импортных препаратов и медицинского оборудования. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его мнению, импортозамещение должно быть «очень избирательным». Поэтому перед принятием таких решений нужно консультироваться со специалистами — «есть такие препараты у нас или нет, есть такое оборудование или нет».

Политика импортозамещения важна для экономики нашей страны, но она не должна приводить к тому, что люди будут терять здоровье или терять жизнь, — заявил священнослужитель в эфире программы « Церковь и мир » на телеканале « Россия 24 ».

Иларион назвал «очень опасным» импортозамещение медпрепаратов, лекарственных средств и медицинской аппаратуры, так как «далеко не всегда отечественные аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы».

Он также прибег к сравнению, отметив, что «когда человек делает выстрел, он должен позаботиться о том, чтобы пуля рикошетом не ударила ни в него самого, ни в окружающих людей, а чтобы она поразила только конкретную цель».

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, в Москве была задержана женщина, которая заказала через Интернет не зарегистрированный в стране препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына, который страдает от болезни Баттена. Однако посылка была изъята. Между тем, в МВД учли критику из Кремля и общественный резонанс, поэтому возбуждать уголовное дело не стали.