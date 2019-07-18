https://static.news.ru/photo/b9899684-a985-11e9-8cc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отозвала заявление в полицию после публичных извинений перед верующими от владелицы кафе с «божественной шаурмой» Вероники Бурдиной. Об этом сообщил секретарь Епархиального управления Андрей Литовка.

Он пояснил решение цитатой из Священного Писания: «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся» (Лк. 15, 7, 10). Литовка поблагодарил Бурдину, отметив, что она поступила по-христиански.

Несмотря на примирение сторон, реклама будет рассмотрена на экспертном совете УФАС по Пермскому краю. В итоге будет принято решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, который запрещает использование непристойных и оскорбительных образов в отношении религиозных символов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что реклама «божественной шаурмы» была убрана из пермского кафе, а также из всех соцсетей. Такое решение приняла владелица заведения Вероника Бурдина из-за реакции РПЦ.