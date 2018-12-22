РПЦ призвала называть улицы именем Николая II

Имя императора Николая II необходимо увековечить в названиях улиц и площадей России, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
«Я думаю, что это незаслуженно забытый правитель. У нас до сих пор в стране стоит множество памятников Ленину и практически нет памятников Николаю II», — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия», отметив, что при Романове «страна процветала».
Митрополит также поприветствовал планы назвать аэропорт Мурманска в честь монарха, «зверски убитого большевиками».
Ранее News.ru писал, что документальный фильм о судьбе детей последнего российского императора планируют снять в Санкт-Петербурге. Лента с рабочим названием «Пустые страницы» будет создана режиссёром Марией Поприщак по её собственному сценарию.