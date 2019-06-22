https://static.news.ru/photo/abf9e7e0-94e9-11e9-847a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие»/Sony Pictures Television International

Фильмы и сериалы, в которых присутствуют эпизоды с употреблением наркотиков, должны предваряться предупреждением об их опасности для здоровья. Такого мнения придерживается глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он пояснил, что речь идёт об аналогии с фильмами, содержащими сцены курения табака.

Священнослужитель также добавил, что в борьбе с наркоманией следует обратить особое внимание на работу среди школьников. По словам митрополита, в неё должны быть включены все — от администрации учебных заведений до родителей.

Мы должны всем миром противостоять этому пагубному явлению, — цитирует его « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что академики РАН призвали власти провести реформу системы уголовного преследования за связанные с наркотиками преступления. По мнению учёных, только в этом случае можно будет вести эффективную борьбу в данной сфере.