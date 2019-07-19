https://static.news.ru/photo/12c7171e-aa56-11e9-9050-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Легойда Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Председатель Синодального отдела Московского патриархата Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал людей искусства «не учить, как нужно жить». Он назвал превращение художника в проповедника «свидетельством кризиса художественного».

В качестве примера Легойда привёл Льва Толстого, который в эпилоге к роману «Война и мир» «из гениального художника превратился в морализатора среднего уровня». Он отметил, что посетил много творческих православных фестивалей и впечатление от них печальное.

Такое замечательное всё, так всё правильно сказано — только смотреть невозможно. Потому что нет даже искры таланта. Или стихи, которые нам присылают тоннами: «Пусть узнают все вокруг, что Христос наш лучший друг»... Это же чудовищно! — продолжил глава отдела.

При этом Легойда подчеркнул, что в Православной церкви нет догмата, который заставляет любить или ненавидеть то или иное произведение искусства, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл посетил открытие мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий» в Сергиевом Посаде. Во время выступления он объяснил, чем гламур отличается от святости.