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РПЦ отреагировала на слова священника об «Иронии судьбы»

Владимир Легойда Girivenko/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Владимир Легойда

общество [ версия для печати ]

Руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал слова митрополита Рязанского и Михайловского Марка о фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром» личным мнением.

«Фильм „Ирония судьбы“ — прекрасная и добрая новогодняя сказка. О любви и дружбе. Любимая миллионами телезрителей. Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — написал Легойда в своём Telegram-канале.

По мнению представителя РПЦ, «всё зависит от настроения, вкуса и художественных предпочтений». Главное, как считает Легойда, чтобы сторонники и противники картины «постарались в новом году стать добрее и ближе друг к другу».

Как сообщал News.ru, ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратился к прихожанам с предновогодней речью. По его мнению, в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» нет ничего плохого, но на самом деле идея этой киноленты «неположительная».


#рпц #фильм #священник #ирониясудьбы
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