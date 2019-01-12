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РПЦ не собирается переходить на григорианский календарь

Митрополит Иларион (в центре) Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Митрополит Иларион (в центре)

общество [ версия для печати ]

Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат не собирается переходить на григорианский календарь.

«В настоящее время в Русской православной церкви нет каких-либо планов по изменению церковного календаря», — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, некоторые верующие предлагают перенести Рождество на 25 декабря, как в других поместных церквях, чтобы Новый год не приходился на Рождественский пост.

Ранее News.ru писал, что глава Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине. Он также выразил надежду на то, что православные церкви не признают новую украинскую организацию, так как если это произойдёт, то раскол усилится.

Иларион призвал православные церкви быть солидарными друг с другом, как и прежде.


#рпц #календари
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