РПЦ не будет отвечать на призыв Порошенко «показать томос»

https://news.ru/storage/news/3605b81b58aeca62839a99bda3290ca0/87d94c6f-edda-4540-adde-5c4a8755dc85_850.jpg Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

В Русской православной церкви прокомментировали заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, а также ответили на его призыв «показать томос».

В РПЦ считают, что такие религиозные манипуляции носят абсолютно «беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер».

«Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины», — рассказал представитель РПЦ.

В РПЦ считают, что украинский лидер вмешивается во внутренние дела православных верующих Украины и ведёт себя как «религиозный лидер», сообщает RT.

«Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесёт ничего хорошего украинскому государству», — подчеркнул представитель РПЦ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко во время поездки в Винницу подверг сомнению каноничность Русской православной церкви.

Как писал News.ru, на улицах украинских городов появились билборды, которые рекламируют «Томос для Украины» с изображением действующего президента Петра Порошенко и главы «новой церкви» Епифания. На них представлена надпись с описанием «перемоги» (победы) на красно-коричневом фоне с изображением Порошенко. Ранее публиковались только слоганы, например: «Поместная церковь — залог независимой Украины».