https://static.news.ru/photo/7cdf6a06-9413-11e9-b46d-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Легойда Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обострение обстановки в Грузии произошло из-за противоречий в общественно-политической жизни страны, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В целом, полагаю, нельзя не отметить, что события вчерашнего дня — это результат противоречий, имеющихся в общественно-политической жизни Грузии, и заседание Генеральной ассамблеи МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) стало лишь поводом для их резкого обострения и последовавшего за тем общественного взрыва, — сказал он.

По его словам, также инцидент произошёл в связи с «недостаточной подготовленностью площадки», на которой прошло заседание. Он пояснил, что согласно регламенту, это мероприятие проходит один раз в год в зданиях национальных парламентов государств, принимающих участие в деятельности ассамблеи, а её действующий президент занимает место спикера парламента принимающей стороны.

Легойда добавил, что РПЦ надеется на скорое и мирное разрешение конфликта, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Кремль отреагировал на происходящие в Грузии протесты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент русофобской провокацией.

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.