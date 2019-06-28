https://static.news.ru/photo/6d69f874-99dc-11e9-85ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Русская православная церковь (РПЦ) и Министерство труда и социальной защиты РФ заключили соглашение, по которому обязуются создать совместную комиссию по развитию социальных проектов.

Предметом соглашения является взаимодействие сторон в сфере социальной защиты населения, — говорится в тексте соглашения, который был опубликован на сайте Московского патриархата.

Теперь Министерство труда и социальной защиты обязано передавать сведения об оказывающих социальную помощь нуждающимся организациях РПЦ органам исполнительной власти субъектов РФ.

Как ранее писал News.ru, Русская православная церковь (РПЦ) предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь. Проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» выставлен на общественное обсуждение.