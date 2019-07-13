https://static.news.ru/photo/5bdacf98-a576-11e9-9dbb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что главной задачей священнослужителей сейчас является вовлечение российских граждан в жизнь церкви.

Иерарх в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что большую часть россиян нельзя считать воцерковленными, а концепция «Москва — третий Рим» давно недействительна.

Митрополит также уверен, что христианство есть основа для будущего России, пишут Вести.ru .

Как сообщал News.ru ранее, РПЦ высказалась о желании наладить диалог с молодыми людьми. Для этого были выпущены «Пастырские рекомендации для работы с молодёжью».