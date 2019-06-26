https://static.news.ru/photo/14cb1ca4-9831-11e9-a6a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Создатели американского телесериала «Чернобыль» оскорбили героев-ликвидаторов катастрофы на атомной электростанции имени В.И. Ленина.

Кроме того, авторы фильма пытались нанести удар по отечественной ядерной промышленности, заявил первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.

По словам представителя РПЦ, задача у сценаристов была двойная.

Сталкивать русских с украинцами, показывать русских идиотами, порочить всех — от физиков до шахтёров, сказал Щипков.

При этом член Общественной палаты подчеркнул, что Россия на сегодняшний день одна из главных поставщиков ядерных реакторов, занимающая на рынке первое место.

Одна из задач этого фильма — создать негативное впечатление о нашей промышленности, то есть, лишить нас возможности зарабатывать на этом, — сказал Щипков в эфире телеканала « Спас ».

Ранее сценарист и продюсер популярного американского сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин заявил, что второго сезона не будет, вся история рассказана в первом, писал News.ru.