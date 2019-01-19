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РПЦ: Филарет может стать даже патриархом всея Галактики

Патриарх Филарет Wiktor Dabkowski/Global LooK Press

Патриарх Филарет

общество [ версия для печати ]

Глава бывшего Киевского патриархата Филарет, который стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси, может придумать себе любое звание, заявил руководитель пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков.

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Всё это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может», — сказал он в эфире радио «Говорит Москва».

РПЦ лишила Филарета сана в 1992 году, через пять лет он был предан анафеме.

Как писал News.ru, ранее почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. В таком качестве он благословил поминать его на богослужениях. Следом за собой он указал поминать и главу ПЦУ митрополита Епифания.


#украина #рпц #Филарет
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