https://static.news.ru/photo/9c7bf7b2-94ea-11e9-9c23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

МВД следует пересмотреть все уголовные дела о попытках сбыта наркотиков, похожие на дело журналиста Ивана Голунова. Такое мнение высказал глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он отметил, что нашумевшая история вскрыла «очень серьёзные недостатки» в работе полиции, в результате чего доверие общества к стражам правопорядка было подорвано. Тщательная перепроверка остальных дел могла бы способствовать восстановлению репутации МВД, считает иерарх.

Я думаю, что то расследование, которое должно иметь место по результатам этого дела, должно выявить степень коррумпированности сотрудников правоохранительных органов, — сказал он в эфире программы « Церковь и мир » на телеканале « Россия 24 ».

По словам священнослужителя, таких Голуновых в стране почти наверняка найдётся немало. Однако эти люди, которые осуждены по ложному обвинению, «не получили такой общественной поддержки, потому что никому не известны, в отличие от журналиста Голунова».

Митрополит Иларион подчеркнул, что «много есть сомнений в объективности следственных дел, которые приводили к приговорам за хранение наркотиков». Однако, уточнил он, речь не идёт о наркоторговцах, которых «вполне справедливо сажают за решётку».