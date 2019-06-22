РПЦ: дело Голунова требует перепроверки всех похожих случаев
Максим Величко
15:28, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/9c7bf7b2-94ea-11e9-9c23-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
МВД следует пересмотреть все уголовные дела о попытках сбыта наркотиков, похожие на дело журналиста Ивана Голунова. Такое мнение высказал глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Он отметил, что нашумевшая история вскрыла «очень серьёзные недостатки» в работе полиции, в результате чего доверие общества к стражам правопорядка было подорвано. Тщательная перепроверка остальных дел могла бы способствовать восстановлению репутации МВД, считает иерарх.
Я думаю, что то расследование, которое должно иметь место по результатам этого дела, должно выявить степень коррумпированности сотрудников правоохранительных органов, — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
По словам священнослужителя, таких Голуновых в стране почти наверняка найдётся немало. Однако эти люди, которые осуждены по ложному обвинению, «не получили такой общественной поддержки, потому что никому не известны, в отличие от журналиста Голунова».
Митрополит Иларион подчеркнул, что «много есть сомнений в объективности следственных дел, которые приводили к приговорам за хранение наркотиков». Однако, уточнил он, речь не идёт о наркоторговцах, которых «вполне справедливо сажают за решётку».
Как писал News.ru, корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре и у него дома нашли свёртки с наркотическим веществом и весы. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности репортёра к совершению преступления.