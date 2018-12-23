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РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Самоуправляемая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата пользуется большими правами, чем те, которые получит так называемая автокефалия. Так прокомментировал результаты «объединительного собора» украинских раскольников глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, раскольники получили единого главу, но объединиться с канонической церковью им не удалось. Иларион отметил, что воссоединиться с нею можно только через покаяние, сообщает «Российская газета».

Организуя «объединительный собор» власти Украины не хотели такого воссоединения. Цель была другой — оборвать связи украинской церкви с Московским патриархатом.

При этом, по словам митрополита Илариона, на самом деле никакой реальной зависимости от Москвы нет, потому что единственное, в чём сохраняется связь между Украинской православной церковью и Московским патриархатом, — то, что за богослужением поминается Патриарх Московский и всея Руси. 

Глава ОВЦС РПЦ уточнил, что Москва не вмешивается в дела УПЦ, не управляет ею. Решения на Украине принимаются самостоятельно.

Ранее News.ru сообщал, что Киев хочет лишить УПЦ прав на храмы и монастыри. Руководитель юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил: Киев торопится с переименованием Украинской православной церкви, чтобы передать название новой религиозной структуре. По его мнению, изменения — очень удобный ход для лишения УПЦ прав на храмы и монастыри, которые находятся в государственной собственности.


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