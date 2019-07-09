https://static.news.ru/photo/3cba66f6-a250-11e9-81a5-fa163e074e61_1024.jpg Роза Сябитова Фото: instagram.com/syabitova_roza

Популярная телеведущая Роза Сябитова заявила, что одобряет церковный подход к браку, который предполагает полную проверку физических и материальных возможностей женихов и невест.

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов отметил, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях. Кроме того, он призвал возобновить старинные порядки, чтобы родственники женихов проверяли родословную будущих невест и наоборот.

Я не призываю уходить в крайности и вступать в брак со справками, но вообще было бы неплохо, — сказала сваха в интервью агентству « Ридус ».

Она подчеркнула, что священник говорил о здоровье нации, потому что каждый должен беспокоиться о здоровье своих потомков.

Как писал News.ru, дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения не скрывает, что её мать очень хочет внуков, но 27-летняя девушка пока не готова к появлению детей.