Популярная телеведущая Роза Сябитова заявила, что одобряет церковный подход к браку, который предполагает полную проверку физических и материальных возможностей женихов и невест.
Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов отметил, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях. Кроме того, он призвал возобновить старинные порядки, чтобы родственники женихов проверяли родословную будущих невест и наоборот.
Я не призываю уходить в крайности и вступать в брак со справками, но вообще было бы неплохо, — сказала сваха в интервью агентству «Ридус».
Она подчеркнула, что священник говорил о здоровье нации, потому что каждый должен беспокоиться о здоровье своих потомков.
Как писал News.ru, дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения не скрывает, что её мать очень хочет внуков, но 27-летняя девушка пока не готова к появлению детей.