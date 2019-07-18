https://static.news.ru/photo/a391c75a-a946-11e9-ab07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией должен быть решён до 15 сентября. Об этом на форуме регионов двух стран заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мы готовы, российская сторона, белорусская сторона боится выпадающих доходов. Как говорил посол Белоруссии в России, до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решён, — отметила Матвиенко.

Она уточнила, что внутри РФ роуминг уже отменён.

Ранее News.ru сообщал, что в конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга по аналогии с ЕС обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. В мае 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что возможность отмены роуминга с РФ к концу текущего года маловероятна, отметив, что Евросоюз шёл к этому семь лет.

VI Форум регионов Белоруссии и России проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Основной темой пленарного заседания станут межрегиональные связи, которые способствуют формированию общего культурного и гуманитарного пространства.