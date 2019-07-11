Двустороннее соглашение по отмене роуминга между Белоруссией и Россией могут подписать в начале сентября, заявил посол республики в РФ Владимир Семашко.
Прямое поручение президентов — подписать документы по отмене роуминга до 15 сентября этого года, — сказал Семашко во время своего рабочего визита в Новогородскую область.
Он отметил, что страны уже пришли к договорённостям, но остались небольшие нюансы.
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга по аналогии ЕС, обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России. В мае 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что возможность отмены роуминга с Россией к концу текущего года маловероятна, отметив, что Евросоюз шёл к этому 7 лет, писал News.ru.