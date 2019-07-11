Фото: Сергей Булкин/News.ru

Реклама «божественной» шаурмы была убрана из пермского кафе, а также из всех соцсетей. Такое решение приняла владелица заведения Вероника Бурдина из-за реакции РПЦ.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что РПЦ осудила рекламу из-за образа мученицы. На рекламном постере была изображена полуобнажённая модель. Вместо крыльев у неё была...