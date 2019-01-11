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Ротенберг будет организовывать антикоррупционные форумы

Аркадий Ротенберг РИА Новости

Аркадий Ротенберг

общество [ версия для печати ]

Компания Аркадия Ротенберга выиграла тендер Общественной палаты на организацию мероприятий по развитию институтов гражданского общества и противодействию коррупции. Речь идёт об ООО «Гранат», 51% акций которого принадлежат миллиардеру. Цена контракта 46 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, исполнитель обязан провести 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и семинаров, несколько форумов и конференций в 20 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Крым. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

ООО «Гранат» входит в холдинг «Красный квадрат». Компания является ключевым производителем контента для Первого канала.

Ранее Аркадий Ротенберг рассказывал о том, как рос вместе с президентом Владимиром Путиным. Ротенберг отметил, что в общении с ним глава государства бывает «знакомым с детства» человеком, писал News.ru.


#тендер #аркадийротенберг
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