Ротенберг будет организовывать антикоррупционные форумы

https://news.ru/storage/news/7a6eefa4f5107a532f484471601e6fce/9ea5bd33-92e2-4fd9-981a-6d6d4d1adb7e_850.jpg РИА Новости

Аркадий Ротенберг

Компания Аркадия Ротенберга выиграла тендер Общественной палаты на организацию мероприятий по развитию институтов гражданского общества и противодействию коррупции. Речь идёт об ООО «Гранат», 51% акций которого принадлежат миллиардеру. Цена контракта 46 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, исполнитель обязан провести 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и семинаров, несколько форумов и конференций в 20 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Крым. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

ООО «Гранат» входит в холдинг «Красный квадрат». Компания является ключевым производителем контента для Первого канала.

Ранее Аркадий Ротенберг рассказывал о том, как рос вместе с президентом Владимиром Путиным. Ротенберг отметил, что в общении с ним глава государства бывает «знакомым с детства» человеком, писал News.ru.