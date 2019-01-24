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Росздравнадзор начал проверку о недоступном инсулине

Павел Лисицын/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Центральный аппарат Росздравнадзора начал проверку в регионах из-за обращения о недоступности льготного инсулина.

Ранее издание ФАН обратилось в ведомство с просьбой отреагировать на жалобы граждан России о невозможности получить в аптеках инсулин по льготе. Данные факты были обнаружены в Москве и Самаре, пишет издание.

Росздравнадзор установит факт нарушения прав россиян на лекарственное обеспечение.

Как ранее писал News.ru, амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включены в перечень медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по программе госгарантий.


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