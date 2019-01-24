Росздравнадзор начал проверку о недоступном инсулине

https://news.ru/storage/news/19e97e4414aac9972cf6ddff67471aef/d5d82ce3-18ed-43c4-b4d0-3813dd2d445a_850.jpg Павел Лисицын/РИА Новости

Центральный аппарат Росздравнадзора начал проверку в регионах из-за обращения о недоступности льготного инсулина.

Ранее издание ФАН обратилось в ведомство с просьбой отреагировать на жалобы граждан России о невозможности получить в аптеках инсулин по льготе. Данные факты были обнаружены в Москве и Самаре, пишет издание.

Росздравнадзор установит факт нарушения прав россиян на лекарственное обеспечение.

Как ранее писал News.ru, амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включены в перечень медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по программе госгарантий.