Росздравнадзор начал проверку о недоступном инсулине

Центральный аппарат Росздравнадзора начал проверку в регионах из-за обращения о недоступности льготного инсулина.
Ранее издание ФАН обратилось в ведомство с просьбой отреагировать на жалобы граждан России о невозможности получить в аптеках инсулин по льготе. Данные факты были обнаружены в Москве и Самаре, пишет издание.
Росздравнадзор установит факт нарушения прав россиян на лекарственное обеспечение.
Как ранее писал News.ru, амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включены в перечень медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по программе госгарантий.