https://static.news.ru/photo/463c7a3e-a188-11e9-8cc8-fa163e074e61_1024.jpg Тбилиси Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

В Ростуризме сообщили, что все организованные российские туристы вернулись из Грузии в РФ.

По уточнённым данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Ростуризма.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.

Как ранее писал News.ru, российские туристы отменили более 130 броней в гостиницах города Кутаиси в Грузии в связи с закрытием прямого авиасообщения между странами.