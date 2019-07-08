В Ростуризме сообщили, что все организованные российские туристы вернулись из Грузии в РФ.
По уточнённым данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Ростуризма.
21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Как ранее писал News.ru, российские туристы отменили более 130 броней в гостиницах города Кутаиси в Грузии в связи с закрытием прямого авиасообщения между странами.