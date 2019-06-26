https://static.news.ru/photo/8a99baa6-983d-11e9-857f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

На территории Грузии в настоящее время остаётся 930 организованных туристов из России, сообщили в Ростуризме.

Возврат туристов будет осуществлён в плановом порядке до 8 июля 2019 года, — подчеркнули в ведомстве.

С 21 по 26 июня на родину вернулось 570 туристов, передаёт ТАСС .

20 июня сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Как писал News.ru, вернуть средства в полном объёме за купленные авиабилеты в Грузию вылетом с 8 июля обязаны как турфирмы, так и перевозчики, у которых покупались билеты. Это же касается, как следует из памятки, выпущенной Ростуризмом, и посредников, продававших билеты на самолёт в Тбилиси, Батуми и другие грузинские города.