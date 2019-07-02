https://static.news.ru/photo/6b696bf0-9ca1-11e9-8fb4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Ростуризм находится в постоянном контакте с Росавиацией в связи с ограничением авиасообщения между Россией и Чехией, заявил глава ведомства Дмитрий Горин.

По его словам, в настоящее время авиационные власти двух стран ведут переговоры, которые в первую очередь завершатся принятием решения в пользу пассажиров и туристов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с отменой ряда рейсов в Чехию. По данным пресс-службы ведомства, чешские авиавласти своими действиями нарушили соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой.