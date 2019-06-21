https://static.news.ru/photo/43fb934e-944b-11e9-b089-fa163e074e61_1024.jpg Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Продажу туров в Грузию необходимо приостановить до нормализации политической ситуации в этой стране. С такой рекомендацией к туроператорам выступило Федеральное агентство по туризму.

Помимо этого, Ростуризм посоветовал россиянам временно воздержаться от поездок в Грузию в туристических целях, а тем, кто уже находится там, — проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Кроме того, необходимо «принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности», сказано в предупреждении ведомства .

Ранее, как писал News.ru, с аналогичным предупреждением выступили и в Российском союзе туриндустрии, и в Министерстве иностранных дел. Однако люди не торопятся отказываться от запланированных ранее и уже оплаченных поездок.

Волнения в грузинской столице вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.