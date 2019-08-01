https://static.news.ru/photo/007f4990-b47a-11e9-8e32-fa163e074e61_660.jpg Зарина Догузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила кабмину увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе. Об этом сообщил её советник Дмитрий Горин.

Глава Ростуризма обсуждает на правительственном уровне увеличение срока пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней вместо восьми, — цитирует Горина « Интерфакс-туризм ».

По его словам, за 16 дней пребывание иностранцев в России «будет более интересным», а «введение электронных виз позволит увеличить турпоток в Россию на 30-40%».

Также Ростуризм собирается расширить программы субсидирования туроператоров, которые привозят иностранных туристов в Россию.

В настоящее время иностранцы могут посетить по электронным визам Дальний Восток и Калининградскую область, а с 1 октября к ним прибавятся Петербург и Ленинградская область.

Как писал News.ru, в феврале президент Владимир Путин поручил МИДу совместно с МВД, ФСБ и Ростуризмом подготовить проект об упрощении порядка оформления виз иностранным гражданам. Позднее первый вице-премьер Антон Силуанов пояснил, что упрощение визового режима для иностранцев будет касаться получения соответствующих электронных документов.