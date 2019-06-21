https://static.news.ru/photo/83b8258c-9460-11e9-9fa8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне, как правило, отдыхают в Грузии самостоятельно, а не по линии туроператоров. Ростуризм окажет им всё необходимое содействие, сообщила руководитель федерального агентства Зарина Догузова.

У нас минимальное количество туроператоров работает на грузинском направлении. В основном там индивидуальные туристы. Всё, что нужно будет от агентства, мы сделаем, — цитирует Догузову ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию, где с 20 июня продолжаются массовые протесты и беспорядки.

Федеральное агентство по туризму предлагало приостановить продажу туров в закавказскую страну до нормализации политической ситуации в этой стране, а МИД России призвал соотечественников воздержаться от посещения Грузии.