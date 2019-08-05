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Из единого федерального реестра туроператоров Ростуризм с начала июля исключил 69 компаний.

Крупных среди них нет, указано в приказах ведомства.

Абсолютное большинство туроператоров исключены из-за непредоставления информации о финансовом обеспечении ответственности перед туристами на новый срок, сообщает « Интерфакс ».

Приказом от 5 июля были удалены сведения о 15 туроператорах. Они не предоставили подтверждения наличия финансового обеспечения из-за отзыва лицензии на страхование у АО «НАСКО».

У ООО «Империал Тревэл» из данных в реестре была исключена сфера «международный выездной туризм» из-за неуплаты взносов.

Компания ООО «Гид-Сервис» сама подала заявление о прекращении деятельности.

Что касается ООО «Лаборатория приключений», то из списка их данные удалены из-за невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта с 22 июля 2019 года.

В едином федеральном реестре на 5 августа состоят 4424 компании.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила кабмину увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе. Также ведомство собирается расширить программы субсидирования туроператоров, которые привозят иностранных туристов в Россию.