Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) прояснила принципы оплаты труда тех работников, которые замещают своих коллег, ушедших в отпуск. С такими сотрудниками работодатель должен заключать дополнительное соглашение.
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Часто работодатели прибегают к совместительству, когда работник выполняет работу отпускника в свободное от основной работы время. Она оплачивается строго пропорционально отработанному времени. При этом продолжительность рабочего времени должна составлять не более четырёх часов в день. Целый день сотрудник может работать только в том случае, если в этот день он свободен от основной работы. В других случаях работодатель может нанять временного сотрудника.
Ранее, как писал News.ru, Роструд напомнил россиянам о правилах ежегодного отпуска. Согласно российскому законодательству, он составляет 28 календарных дней в году. При этом отпуск продолжительностью 56 календарных дней имеют руководители и работники образовательных учреждений.