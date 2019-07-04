https://static.news.ru/photo/955109fc-9ef2-11e9-9c04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) прояснила принципы оплаты труда тех работников, которые замещают своих коллег, ушедших в отпуск. С такими сотрудниками работодатель должен заключать дополнительное соглашение.

Как пишет « Российская газета », есть несколько способов замены отпускников. Одним из самых распространённых вариантов является совмещение, когда работник совмещает свою работу и работу отпускника. Такая форма предполагает подписание договора, в котором чётко будет прописана сумма заработка за выполненную работу.

Часто работодатели прибегают к совместительству, когда работник выполняет работу отпускника в свободное от основной работы время. Она оплачивается строго пропорционально отработанному времени. При этом продолжительность рабочего времени должна составлять не более четырёх часов в день. Целый день сотрудник может работать только в том случае, если в этот день он свободен от основной работы. В других случаях работодатель может нанять временного сотрудника.

Ранее, как писал News.ru, Роструд напомнил россиянам о правилах ежегодного отпуска. Согласно российскому законодательству, он составляет 28 календарных дней в году. При этом отпуск продолжительностью 56 календарных дней имеют руководители и работники образовательных учреждений.