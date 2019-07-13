Самостоятельно заключать трудовой договор несовершеннолетние могут с 16 лет, при этом их рабочая смена не может превышать семи часов, а при совмещении работы с учёбой — четырёх часов.
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Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры самостоятельно с 16 лет, подростки с 14 лет могут привлекаться для выполнения лёгкого труда в свободное от учёбы время, если один из родителей и органы опеки дадут на это письменное согласие.
Перед заключением трудового договора несовершеннолетний обязан пройти медосмотр. При трудоустройстве впервые работодатель должен оформить ему трудовую книжку и передать данные в ПФР.
Как писал News.ru, Роструд напомнил, что россияне имеют право отдыхать 28 календарных дней в году. При этом отпуск продолжительностью 56 календарных дней имеют руководители и работники образовательных учреждений. Согласно нормам, указанным в Трудовом кодексе, отпуск может быть разделён на части, одна из которых должна быть не менее 14 календарных дней. Кроме того, мужчин, супруги которых находятся в отпуске по беременности и родам, должны отпускать в очередной отпуск в любое время.