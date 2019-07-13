https://static.news.ru/photo/8e98ce46-a547-11e9-8a1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самостоятельно заключать трудовой договор несовершеннолетние могут с 16 лет, при этом их рабочая смена не может превышать семи часов, а при совмещении работы с учёбой — четырёх часов.

Как сообщили РИА Новости в Роструде, для несовершеннолетних установлен сокращённый рабочий день: для 14–15-летних смена может быть не более 4 часов, для 15–16-летних — 5 часов, для 16–18 летних — 7 часов. При совмещении работы с учёбой продолжительность смены сокращается ещё больше: для 14–16-летних — до 2,5 часа, для 16–18-летних — до 4 часов.

Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры самостоятельно с 16 лет, подростки с 14 лет могут привлекаться для выполнения лёгкого труда в свободное от учёбы время, если один из родителей и органы опеки дадут на это письменное согласие.

Перед заключением трудового договора несовершеннолетний обязан пройти медосмотр. При трудоустройстве впервые работодатель должен оформить ему трудовую книжку и передать данные в ПФР.

Как писал News.ru, Роструд напомнил, что россияне имеют право отдыхать 28 календарных дней в году. При этом отпуск продолжительностью 56 календарных дней имеют руководители и работники образовательных учреждений. Согласно нормам, указанным в Трудовом кодексе, отпуск может быть разделён на части, одна из которых должна быть не менее 14 календарных дней. Кроме того, мужчин, супруги которых находятся в отпуске по беременности и родам, должны отпускать в очередной отпуск в любое время.