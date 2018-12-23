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Ростехнадзор создал комиссию после трагедии в Соликамске

42.mchs. gov.ru/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин чрезвычайного происшествия в шахте города Соликамска Пермского края. Сейчас на месте трагедии работают специалисты ведомства, которые продолжают выяснять причины произошедшего.

«Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) организована комиссия по расследованию причин аварии и группового несчастного случая на руднике СКРУ-3 ПАО "Уралкалий"», — говорится в сообщении.

Как писал News.ru ранее, Ростехнадзор не успел провести проверку строящейся шахты в Пермском крае. Причиной этому стало отставание строительной компании-подрядчика от графика работ. Пожар возник 22 декабря. Девять горняков оказались заблокированы на глубине свыше 350 метров. Спасти их не удалось. Губернатор региона Максим Решетников объявил 24 декабря траур по погибшим.


#ЧП #ростехнадзор #шахты
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