Ростехнадзор перенёс проверку шахты в Соликамске

https://news.ru/storage/news/74232170a5a09d213a73efca66c12256/2753372c-9148-4907-ac76-56f4a9472b66_850.jpg Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Ростехнадзор не успел провести проверку строящейся шахты в Пермском крае, где остаются заблокированными девять рабочих. Причиной этому стало отставание строительной компании-подрядчика от графика работ.

По просьбе «Уралкалия» ведомство отложило проведение проверки на январь 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя управления ведомства Станислава Мацова.

При этом, по его словам, первая проверка должна была быть в октябре.

«Поэтому, к сожалению, объект находился в таком состоянии и в рамках компетенции строительной организации», — отметил чиновник.

Как писал News.ru ранее, работы на руднике СКРУ-3 приостановлены. Они возобновятся только после окончания спасательной операции.

В настоящее время в шахте бушует пожар, связи с заблокированными рабочими нет, спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры. По предварительной версии, горит проходческий полок, возгорания метана не было. Руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, сообщил, что рабочие, скорее всего, погибли.