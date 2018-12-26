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Как Россия будет отдыхать в 2019 году

Александр Авилов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]
На выходные и праздники придётся 118 дней

В грядущем 2019 году россияне будут работать 247 дней, а 118 — отдыхать. Новогодние каникулы продлятся десять дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Следующие праздники, День защитника Отечества и Международный женский день, придутся на 23 и 24 февраля, а также на 8, 9 и 10 марта соответственно.

На первую майскую неделю выпадает всего лишь два рабочих дня, так как выходные 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными, переносятся на 2 и 3 мая соответственно. Также день отдыха с субботы 23 февраля будет перенесён на пятницу, 10 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Выходной также ожидает граждан 12 июня — в День России. День народного единства будет праздноваться 4 ноября.


#праздники #отдых #календари
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