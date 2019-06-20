Безработица в России в мае текущего года уменьшилась на 4,5%. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборочного обследования рабочей силы, которое провёл Росстат.
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В Росстате уточнили, что в последний раз такие показатели фиксировались осенью прошлого года.
Ранее News.ru писал, что правительство России назначило регионам со слабой экономикой кураторов из числа федеральных министров. Субъекты распределили между членами кабмина в письме премьеру страны Дмитрию Медведеву. Первые десять регионов, которые нуждаются в помощи, назвали в Минэкономразвития. Они продемонстрировали худшие показатели по четырём пунктам: среднедушевой доход жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.