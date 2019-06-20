https://static.news.ru/photo/3010e1ec-9363-11e9-b94c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Безработица в России в мае текущего года уменьшилась на 4,5%. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборочного обследования рабочей силы, которое провёл Росстат.

По данным ведомства, 3,4 млн граждан от 15 лет и старше квалифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.

В Росстате уточнили, что в последний раз такие показатели фиксировались осенью прошлого года.

Ранее News.ru писал, что правительство России назначило регионам со слабой экономикой кураторов из числа федеральных министров. Субъекты распределили между членами кабмина в письме премьеру страны Дмитрию Медведеву. Первые десять регионов, которые нуждаются в помощи, назвали в Минэкономразвития. Они продемонстрировали худшие показатели по четырём пунктам: среднедушевой доход жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.