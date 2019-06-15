https://static.news.ru/photo/e0f8cbd0-8f78-11e9-98cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые опубликовала данные умерших от «повреждений в результате военных действий».

По данным Росстата, в прошлом году по этой причине погибли четыре человека — трое горожан и один сельский житель. Ранее в таблицах причин смертности этой категории в статистике не было. Представитель ведомства сообщил, что она была включена в состав «прочих» несчастных случаев с летальным исходом. Неизвестно, почему эту категорию решили выделить в этом году.

Данные поступают в службу в обезличенном виде через систему загсов. Метку о причине смерти ставит медицинское учреждение, передаёт РБК .

Как ранее писал News.ru, дети сирийских военнослужащих, погибших в Тартусе, приехали в Россию к детям российских военных, которые погибли в Сирии, в лагерь «Артек». Их пригласила Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство».