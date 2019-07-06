https://static.news.ru/photo/a47cd634-9fc1-11e9-b20c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Сахалинская область возглавила рейтинг субъектов РФ по числу разводов. Составлением списка занимался Росстат.

По данным ведомства, на 1000 человек в регионе приходится 5,1 расторженных браков. Второе место занимает Республика Карелия (4,6), на третьем — Ненецкий автономный округ (4,5), пишет РИА Новости . Также довольно много семейных пар решили официально прекратить отношения в Мурманской (4,3) и Белгородской (4,3) областях.

Реже всех разводятся жители Чечни (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестана (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

Ранее News.ru сообщал, что российские молодожёны в июне текущего года тратили свыше семи тысяч рублей на обручальные кольца. Средний чек за ювелирные украшения для свадьбы вырос на 1% по сравнению с маем.